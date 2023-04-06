Гроссмейстер Карякин вновь стал членом Общественной палаты

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вновь стал членом Общественной палаты Российской Федерации. Указ об утверждении нового состава органа подписал президент России Владимир Путин.

«Я уже третий созыв нахожусь в Общественной палате. Конечно, наша работа носит в большей степени рекомендательный характер. Но я благодарен всем институтам власти, которые к нам прислушиваются. Это хорошая возможность себя проявить и зарекомендовать. В конце концов, спорт – это то, в чем я разбираюсь и могу быть полезен», – цитирует Карякина «РИА Новости».

Вместе с Карякиным в состав Общественной палаты вошла президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, которая возглавит комитет по физической культуре и спорту.

Членами нового состава Общественной палаты также стали врач-кардиолог Лео Бокерия, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, директор Музея Победы Александр Школьник, летчик Константин Ярошенко, певица Диана Гурцкая.