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Гроссмейстер Карякин вновь стал членом Общественной палаты

По мнению шахматиста, это место является отличной возможностью проявить себя.
06 апреля 2023 14:46
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вновь стал членом Общественной палаты Российской Федерации. Указ об утверждении нового состава органа подписал президент России Владимир Путин.

«Я уже третий созыв нахожусь в Общественной палате. Конечно, наша работа носит в большей степени рекомендательный характер. Но я благодарен всем институтам власти, которые к нам прислушиваются. Это хорошая возможность себя проявить и зарекомендовать. В конце концов, спорт – это то, в чем я разбираюсь и могу быть полезен», – цитирует Карякина «РИА Новости».

Вместе с Карякиным в состав Общественной палаты вошла президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, которая возглавит комитет по физической культуре и спорту.

Членами нового состава Общественной палаты также стали врач-кардиолог Лео Бокерия, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, директор Музея Победы Александр Школьник, летчик Константин Ярошенко, певица Диана Гурцкая.

источник: «РИА Новости»
Гроссмейстер Карякин вновь стал членом Общественной палаты
По мнению шахматиста, это место является отличной возможностью проявить себя.
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