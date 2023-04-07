Президент ФИДЕ Дворкович объявил матч за мировую шахматную корону открытым

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объявил матч за мировую шахматную корону открытым. В матче встретится россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Непомнящий победил в турнире претендентов, получив право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Однако после того, как норвежец отказался играть, сославшись на отсутствие мотивации, соперником россиянина стал Дин Лижэнь, который стал вторым на турнире претендентов.

Ранее Карлсен четырежды защищал титул чемпиона мира. В 2021 году в матче за мировую шахматную корону он обыграл Непомнящего.

Первая партия матча состоится 9 апреля.