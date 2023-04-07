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Непомнящий начнет матч за титул чемпиона мира белыми фигурами

В Астане состоялась жеребьевка.
07 апреля 2023 18:03
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий начнет матч за мировую шахматную корону белыми фигурами. Это стало известно после жеребьевки в Астане, которую проводил впервые в истории робот.

По регламенту матча, в нем предусмотрено 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк. Первая партия матча состоится 9 апреля.

Непомнящий победил в турнире претендентов, получив право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Однако после того, как норвежец отказался играть, сославшись на отсутствие мотивации, соперником россиянина стал Дин Лижэнь, который стал вторым на турнире претендентов.

Ранее Карлсен четырежды защищал титул чемпиона мира. В 2021 году в матче за мировую шахматную корону он обыграл Непомнящего.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий начнет матч за титул чемпиона мира белыми фигурами
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