Ананд - об отказе Карлсена защищать шахматную корону: Чемпионский цикл должен завершиться

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд отреагировал на то, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от пятой защиты титула.

«Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться», - приводит слова Ананда «СЭ».

Стоит добавить, что Карлсен отберется в турнир претендентов-2024 по рейтингу, но, скорее всего, уступит свое место.