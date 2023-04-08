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Ананд - об отказе Карлсена защищать шахматную корону: Чемпионский цикл должен завершиться

При этом он выразил разочарование данным фактом.
08 апреля 2023 19:42

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд отреагировал на то, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от пятой защиты титула.

«Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться», - приводит слова Ананда «СЭ».

Стоит добавить, что Карлсен отберется в турнир претендентов-2024 по рейтингу, но, скорее всего, уступит свое место.

источник: «Спорт-Экспресс»
Ананд - об отказе Карлсена защищать шахматную корону: Чемпионский цикл должен завершиться
При этом он выразил разочарование данным фактом.
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