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Непомнящий завершил вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер играл белыми.
09 апреля 2023 17:02
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

Непомнящий играл белыми фигурами, и на 49-м ходу партия с китайцем Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. После каждых двух партий в расписании предусмотрен день отдыха.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
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