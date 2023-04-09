Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.
Непомнящий играл белыми фигурами, и на 49-м ходу партия с китайцем Дин Лижэнем завершилась вничью.
Вторая партия состоится 10 апреля. После каждых двух партий в расписании предусмотрен день отдыха.
Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
источник: «Советский спорт»