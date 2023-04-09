Непомнящий заявил, что его преимущество в первой партии с Лижэнем было несерьезным

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что не особо серьезным преимущество, которое было у него в первой партии матча за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«Интересная партия, я давил в какой-то момент. Не так, чтобы очень серьезно. Потом долго не мог решить, какую пешку взять. Наверное, ход слоном на d6 был не очень точный, ход на h5 был важный момент, вскоре стало все ясно», - сказал Непомнящий на пресс-конференции после игры.

Российский гроссмейстер отметил, что каждый соперник уникален и требует отдельной тактики.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами на 49-м ходу свел вничью первую партию за звание чемпиона мира. Счет в матче - 0,5-0,5. Следующая партия состоится 10 апреля, Непомнящий сыграет черными.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.