Владимир Поткин: Идёт борьба с нервами. Непомнящему легче входить в матч, чем Лижэню

Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал первую партию Яна Непомнящего с Дин Лижэнем на матче за звание чемпиона мира.

– В первой партии получился благоприятный сценарий. Ян получил комфортный рисунок борьбы, играл изобретательно на своём высоком классе. Был близок к тому, чтобы поставить серьезные проблемы, но столкнулся с хладнокровной защитой в цейтноте.

Дин Лижэнь достаточно искренне описал то, что происходит со всеми участниками первенства мира, особенно когда ты оказываешься на сцене впервые. Идёт борьба с нервами, и поиск сильнейших ходов сопровождается давлением внешних факторов. Яну, в этом плане, легче входить в матч, – заявил Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что первая партия между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью на 49-м ходу.