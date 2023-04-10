Непомнящий выиграл у Лижэня вторую партию матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Партия, в которой россиянин играл черными, завершилась его победой на 29-м ходу.

Счет в матче стал 1,5 – 0,5 в пользу россиянина.

Третья партия состоится 12 апреля. По регламенту турнира после каждых двух партий предусмотрен день отдыха.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк