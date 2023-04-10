Непомнящий порадовался первой победе в матчах за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что порадовался первой победе в матчах за титул чемпиона мира, но это не мешает его концентрации на игре.

«Я провел 13 матчей в матчах за звание чемпиона мира, и наконец победил. Меня поздравили родители, некоторые друзья, но я стараюсь быть не особо активным в соцсетях, а больше сосредоточиться на матче. После того как я сделал ход f5, стало ясно, что у черных все хорошо. Позиция была понятной, я просто развивал фигуры к центру. Это оказалось достаточного для победы», - сказал Непомнящий на пресс-конференции после партии.

Во второй партии матча за звание чемпиона мира Непомнящий играл черными. Его соперник китаец Дин Лижэнь сдался после 29-го хода партии.

Эта победа стала первой победой в карьере Непомнящего в матчах за мировую шахматную корону. Предыдущую победу среди россиян в матчах подобного ранга одерживал Сергей Карякин в ноября 2016 года в матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.