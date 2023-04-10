Сергей Карякин: Победа для Непомнящего черными — очень хороший знак

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на результат второй партии за мировую шахматную корону между соотечественником Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Напомним, что представитель РФ одержал победу черными фигурами. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу Непомнящего.

«Ян — молодец. Дин играл очень слабо, гораздо ниже своих возможностей. Тут дело не только в самом результате, сколько в качестве его игры. Дин просто еще не акклиматизировался, потому что для него матч на первенство мира — это абсолютно новая ситуация. Победа для Яна чёрными — это очень хороший знак. Он играл сегодня явно лучше своего соперника», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Отметим, что следующая партия состоится 12 апреля. Ян Непомнящий сыграет в ней белыми.