Грищук назвал чудовищным уровень игры Лижэня в двух первых партиях матча с Непомнящим

Трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил уровень игры китайского шахматиста Дин Лижэня в стартовых партиях матча за мировую корону с Яном Непомнящим.

Напомним, что россиянин выиграл вторую партию черными фигурами за 29 ходов. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу Непомнящего.

«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень.Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведёт себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», — цитирует Грищука ТАСС.

Отметим, что следующая партия состоится 12 апреля. Ян Непомнящий сыграет в ней белыми.