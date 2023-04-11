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Ткачев – о второй партии за мировую шахматную корону: Победа Непомнящего – это кирпичик в здание

Специалист отметил, что россиянин уверенно одержал победу во второй игре, а представитель Китая выглядел растерянным.
11 апреля 2023 02:26
автор: Дарья Савинова

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал две сыгранные партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

– Микроматч удачно сложился, потому что Ян набрал 1,5 очка. То, что не получилось в первой партии, получилось во второй. За Непомнящего болеет вся страна.

Дин ошибся в середине партии. И был мгновенно за это наказан. То, что партия закончилась до 30-го хода говорит о том, что у Яна было огромное преимущество. У Дина не было шансов в отличие от первой партии, хотя там он тоже сыграл не точно, ресурсов не хватило для победы.

Сегодня была уверенная победа нашего шахматиста, что вселяет оптимизм. Это кирпичик в здание под названием – чемпион мира, которое надеюсь удастся построить. Сегодняшняя партия – историческая, потому что Ян одержал первую победу в титульном матче.

По первым двум партиям видно, что Дин находится не в своей тарелке. Он очень сильный шахматист, который держал долгое время рекорд, не проигрывая сто партий.

Почему не в своей тарелке? Видно, по внешнему виду растерянность китайского спортсмена и уверенность нашего. Главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Но, надеюсь, Яну это не грозит, он опытный спортсмен.

– По вашему Ян не расстроен, что перед ним сидит не Карлсен, а Лижэнь?

– Всегда говорю, что не стоит смотреть кто сидит перед тобой. Ты играешь против фигур. Абсолютно все равно, кто сидит перед тобой, если ты в себе уверен. Хотим, чтобы Ян выиграл, с любым счетом, но выиграл, – рассказал Ткачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
Ткачев – о второй партии за мировую шахматную корону: Победа Непомнящего – это кирпичик в здание
Специалист отметил, что россиянин уверенно одержал победу во второй игре, а представитель Китая выглядел растерянным.
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