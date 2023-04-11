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Клементий Сычев: Лижэнь не готов к чемпионату мира

По мнению шахматиста, представитель Китая был менее готов к игре, чем его соперник – Ян Непомнящий.
11 апреля 2023 16:30
автор: Дарья Савинова

Гроссмейстер Клементий Сычев прокомментировал победу Яна Непомнящего во второй партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

– Нервная система Непомнящего более адаптирована к турнирам высокого уровня. Уже первая партия показала, что Дин не совсем готов к этому матчу. Во второй партии произошла катастрофа в игровой позиции. Китайский гроссмейстер выбрал неверные решения.

Ян Непомнящий точной игрой добился победы. Не исключаю, что в следующих партиях Ян попытается оказать давление на китайского спортсмена, – рассказал Сычев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что вчерашняя победа над Лижэнем стала первой в карьере Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. В данный момент счет 1,5:0,5 в пользу россиянина.

источник: «Советский спорт»
Клементий Сычев: Лижэнь не готов к чемпионату мира
По мнению шахматиста, представитель Китая был менее готов к игре, чем его соперник – Ян Непомнящий.
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