ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Космонавт Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Третья партия состоится в День космонавтики.
12 апреля 2023 09:24
автор: Александр Евграфов

Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«12 апреля отмечается День космонавтики, это особая дата для Казахстана, откуда в 1961 году с Байконура был совершен первый полет человека», - говорится в сообщении ФИДЕ.

Мусабаев трижды совершал космические полеты. Он также является шахматистом-любителем.

Счет в матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем 1,5 – 0,5 в пользу россиянина. В третьей партии белыми фигурами будет играть Непомнящий. Начало партии в 12:00 по московскому времени.

источник: FIDE
Космонавт Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира
Третья партия состоится в День космонавтики.
12.04.2023 09:24
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Клементий Сычев: Лижэнь не готов к чемпионату мира
По мнению шахматиста, представитель Китая был менее готов к игре, чем его соперник – Ян Непомнящий.
11.04.2023 16:30
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Ткачев – о второй партии за мировую шахматную корону: Победа Непомнящего – это кирпичик в здание
Специалист отметил, что россиянин уверенно одержал победу во второй игре, а представитель Китая выглядел растерянным.
11.04.2023 02:26
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Грищук назвал чудовищным уровень игры Лижэня в двух первых партиях матча с Непомнящим
Встреча проходит в Астане.
10.04.2023 21:05
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Карякин: Победа для Непомнящего черными — очень хороший знак
Матч проходит в Астане.
10.04.2023 16:40
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Непомнящий порадовался первой победе в матчах за титул чемпиона мира по шахматам
Россиянин прокомментировал итоги второй партии в матче в Астане.
10.04.2023 16:12
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Владимир Поткин: Идёт борьба с нервами. Непомнящему легче входить в матч, чем Лижэню
По мнению россиянина, его соотечественник был близок к победе в первой партии.
10.04.2023 15:48
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий выиграл у Лижэня вторую партию матча за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер играл черными фигурами.
10.04.2023 15:33
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Жабер победила Бенчич и выиграла турнир в Чарльстоне
Ее соперница сыграла второй матч в день.
09.04.2023 23:39
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Непомнящий заявил, что его преимущество в первой партии с Лижэнем было несерьезным
Российский гроссмейстер прокомментировал итоги первой партии, завершившейся вничью.
09.04.2023 17:45
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика