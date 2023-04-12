Космонавт Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира

Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев сделает символический первый ход в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«12 апреля отмечается День космонавтики, это особая дата для Казахстана, откуда в 1961 году с Байконура был совершен первый полет человека», - говорится в сообщении ФИДЕ.

Мусабаев трижды совершал космические полеты. Он также является шахматистом-любителем.

Счет в матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем 1,5 – 0,5 в пользу россиянина. В третьей партии белыми фигурами будет играть Непомнящий. Начало партии в 12:00 по московскому времени.