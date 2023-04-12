Участница чемпионата Кении по шахматам оказалась мужчиной

Участница Открытого чемпионата Кении по шахматам Миллисент Авуор была дисквалифицирована после четвертого тура соревнований, сообщает Chess.com. На самом деле под этим именем скрывался студент местного университета, который переоделся в женщину.

Неизвестная участница, представившаяся вымышленным именем, обыграла бывшую чемпионку Кении Глорию Джумбу и чемпионку Уганды Ампаиру Шакиру. Самозванец носил никаб, из-за чего были видны только очки и глаза, а после игры ни с кем не разговаривал.

Лишь после четвертого тура судьи отвели игрока в отдельную комнату и попросили удостоверение личности. Самозванец был разоблачен, исключен из дальнейших соревнований.

Студент, чье имя не разглашается, признал свою вину и отметил, что на этот шаг его толкнули финансовые трудности.