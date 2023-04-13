Непомнящий заявил, что потерял концентрацию в четвертой партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что потеря концентрации в один из моментов партии привела к поражению.

«Настроение не лучшее. В игре у обоих были свои шансы. Я не разобрался в позиции и недооценил всю ситуацию. Играть было сложно, но вполне приемлемо для черных, пока я не потерял концентрацию», - сказал Непомнящий в ходе пресс-конференции.

По словам россиянина, вечером он проведет с командой подробный разбор, чтобы понять, что произошло.

Счет в матче равный – 2-2. Пятая партия состоится 15 апреля, Непомнящий будет играть белыми.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.