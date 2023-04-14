Ткачёв – о поражении Непомнящего в четвертой партии: Страшного ничего не произошло

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в четвертой партии матча за шахматную корону.

«Страшного ничего не произошло, счет сравнялся. Это подтверждает то, что соперники достойны друг друга. Для Яна матч оказался не легкой прогулкой. По поведению Лижэня видно, что он пришел в себя. Даже просто сыгранная партия окрыляет. Неизвестно, что было с китайским шахматистом в первых двух партиях, может у него живот болел (смеется)», – рассказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в четвёртой партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась после 47 ходов. Общий счёт в противостоянии теперь равный – 2:2. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля.