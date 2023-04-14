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Клементий Сычёв: Лижэнь адаптировался к матчу за шахматную корону

Шахматист заявил, что представитель Китая смог справиться с волнением и показать хороший результат в четвертой партии.
14 апреля 2023 13:06
автор: Дарья Савинова

Гроссмейстер Клементий Сычев прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в четвертой партии матча за шахматную корону.

«В третьей партии китайскому шахматисту ничья нужна была для того, чтобы передохнуть и адаптироваться к матчу. Четвертая партия показывает, что Дин Лижэнь справился с волнением. Теперь будет равный матч и важно, как Ян сумеет восстановиться после этого обидного поражения», – заявил Сычёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счёт в противостоянии между Непомнящим и Лижэнем равный – 2:2. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля.

источник: «Советский спорт»
Клементий Сычёв: Лижэнь адаптировался к матчу за шахматную корону
Шахматист заявил, что представитель Китая смог справиться с волнением и показать хороший результат в четвертой партии.
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