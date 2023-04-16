Непомнящий проиграл Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лиженю в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Непомнящий, игравший черными, признал свое поражение на 44-м ходу партии. Счет в матче вновь стал равным 3-3.

Седьмая партия состоится 18 апреля, Непомнящий будет играть белыми.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.