Непомнящий заявил, что сыграл худшую партию в своей жизни

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал шестую партию матча за звание чемпиона мира худшей в своей жизни.

«Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и лондонская система, что и случилось. Наверное, я сыграл худшую партию в своей жизни. Каждый ход плохим, даже когда появился второй шанс в этой ужасной позиции, которую можно было сравнять, если бы я играл иначе. Плохой день. Вся моя игра состояла из неточностей», - прокомментировал итоги партии Непомнящий.

Счет в матче за мировую шахматную корону стал 3-3. Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

Седьмая партия состоится 18 апреля, Непомнящий будет играть белыми.