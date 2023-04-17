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Шахматист из Кении принял участие в женском турнире, но его разоблачили из-за хорошей игры 

Чтобы сойти за женщину спортсмен облачился в плащ и надел головной убор. 
17 апреля 2023 18:33
автор: Глеб Шевяков

Кенийский шахматист Стэнли Омонди сыграл на женском турнире Kenya Open под видом женщины. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, мужчина подал заявку на участие в соревнованиях, использовав вымышленные имя и фамилию – Миллисент Авур. На самом турнире он применил маскировку, надев на себя бурку и никаб - мусульманский женский головной убор, закрывающий практически все лицо.

Во время игры шахматист старался ни с кем не разговаривать, общаясь с соперниками и организаторами турнира с помощью жестов. Однако это не помогло скрыть обман, так как 25-летний мужчина играл чересчур хорошо, одолев в шахматной партии местную чемпионку Глорию Джумбу и гроссмейстера из Уганды Ампаиру Шакиру.

Добавим, что личность обманщика была установлена, им оказался некий студент Стэнли Омонди. Он признался, что решился на авантюру из-за финансовых проблем. Согласно правилам кенийской шахматной федерации мужчина получит дисквалификацию на несколько лет.

источник: BBC
Шахматист из Кении принял участие в женском турнире, но его разоблачили из-за хорошей игры 
Чтобы сойти за женщину спортсмен облачился в плащ и надел головной убор. 
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