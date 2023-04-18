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Клементий Сычёв: В шестой партии Непомнящий упустил свои возможности

Специалист отметил, что россиянин допускал ошибки в своей игре.
18 апреля 2023 01:13
автор: Дарья Савинова

Гроссмейстер Клементий Сычёв прокомментировал пятую и шестую партию между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«В пятой партии Непомнящий сумел восстановиться после поражения. Была длительная позиционная борьба в Испанской партии, китайский шахматист сильно нервничал и допустил стратегические ошибки. Непомнящий уверенно увеличивал свое преимущество на доске и в нужный момент нашел комбинацию, которая решила исход партии.

В шестой партии Лижэнь продемонстрировал личную дебютную подготовку. Непомнящему было некомфортно играть, он допускал неточности в игре. Китайский гроссмейстер провел все свои идеи. Однако, когда у Лижэня было большое преимущество, он допускал ошибки. У Яна были возможности спасти свое положение. К сожалению, он их упустил. В конце Лижэнь красивым ударом выиграл партию», – рассказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Победа китайского гроссмейстера позволила ему сравнять счёт в матче — 3:3. Седьмая партия состоится 18 апреля. Ян Непомнящий будет играть белыми фигурами.

источник: «Советский спорт»
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