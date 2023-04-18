Поткин прокомментировал поражение Непомнящего в шестой партии матча за звание чемпиона мира

Гроссмейстер Владимир Поткин подвел итоги шестой партии матча за звание чемпиона мира, в которой Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню.

«Зачастую победа отнимает намного больше эмоций, чем поражение. Ян провёл отличную позиционную партию накануне, которая напомнила по сценарию победу над Дин Лижэнем на турнире претендентов в Екатеринбурге. В шестой партии не удалось стабилизировать ситуацию и закрепить преимущество в матче.

Хорошо, что сегодня на матче выходной для восстановления сил и аккумуляции энергии перед следующей партией, которую Ян сыграет белым цветом. Сейчас необходимо продолжать играть каждую партию в отдельности. Демонстрировать хорошую игру против фигур соперника на своей удобной для игры территории. Верю в Яна!», – заявил Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счет в противостоянии равный — 3:3. Седьмая партия между шахматистами состоится 18 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.