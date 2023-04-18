Непомнящий выиграл у Лижэня в седьмой партии за звание чемпиона мира и вновь повел в счете

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил китайца Дина Лиженя в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Матч завершился после тридцать седьмого хода из-за нехватки времени у китайца, Непомнящий играл белыми фигурами. Счет стал 4-3 в пользу россиянина.

8 партия пройдет 20 апреля, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.