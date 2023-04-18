Непомнящий рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время седьмой партии c Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что в какой-то момент седьмой партии за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем не знал, что делать и пришлось рисковать.

«Вся партия была очень острой и напряженной. Я чувствовал, что у меня все должно быть хорошо. Но после его отличного 21-го хода я не знал, что делать. Было много рискованных вариантов, но я не мог понять, что делать, поэтому сделал ход, который ухудшил мою позицию», - сказал Непомнящий после седьмой партии.

Непомнящий победил в седьмой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане. Партия, в котором россиянин играл белыми, завершилась на 37-м ходу его победой. Счет в матче стал 4-3 в пользу Непомнящего. Восьмая партия состоится 20 апреля, россиянин будет играть черными.

По регламенту в матче предусмотрено 14 партий, чемпионом мира будет объявлен тот, кто первым наберет 7,5 очков.