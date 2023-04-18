«Лижэнь очень неэкономно тратил время на обдумывание». Карякин - о победе Непомнящего в 7-й партии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на победу соотечественника Яна Непомнящего над китайцем Дином Лижэнем в седьмой партии встречи за мировую шахматную корону.

Напомним, что матч завершился после тридцать седьмого хода из-за нехватки времени у азиатского шахматиста. Непомнящий играл белыми фигурами.

«У Яна была худшая позиция, но все это уже в прошлом. Дин Лижэнь очень неэкономно тратил время на обдумывание. В итоге не справился с управлением — позиция китайского игрока очень быстро рассыпалась. Дин сыграл гораздо слабее своего привычного уровня», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Добавим, что счет в матче Непомнящий – Лижэнь стал 4-3 в пользу представителя России. Восьмая партия пройдет 20 апреля, Непомнящий будет играть черными фигурами.