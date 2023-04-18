Гроссмейстер Владимир Поткин отреагировал на победу Яна Непомнящего над Дин Лижэнем в седьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.

«За выходной день Дин Лижэнь приготовил сюрприз. Выбрал дебют, который часто применял много лет назад- французскую защиту. Ян проявил хладнокровие и перевёл игру к знакомым позициям с фигурной игрой.

Первую часть партии Дин играл здорово, где атака и защита уравновешивали друг друга. Ключевым моментом явилось то, что Ян не стал гнаться за преимуществом. Он трезво оценил позицию и сыграл на поддержание динамического равновесия.

В цейтноте началась настоящая борьба нервов. Дин потерял контроль сперва над временем, и вследствие этого за позицией. Ян остался спокойным и не упустил прекрасную голевую возможность.

Хорошо, что после такой партии следует выходной и есть время для подготовки ко второй половине матча. Теперь важно как можно скорее забыть о столь эмоциональной победе, и сыграть следующую партию спокойно с чистого листа», – рассказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что восьмая партия между шахматистами состоится в четверг, 20 апреля. Непомнящий будет играть черными.