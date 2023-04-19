Сычёв – о седьмой партии между Непомнящим и Лижэнем: Произошла настоящая шахматная драма

Гроссмейстер Клементий Сычёв отреагировал на победу Яна Непомнящего над Дин Лижэнем в седьмой партии за мировую шахматную корону в Астане.

Напомним, что партия завершилась на 37-м ходу. Россиянин вышел вперед в счете – 4-3.

«В седьмой партии произошла настоящая шахматная драма. Лижэнь выбрал дебют – французская защита, в котором допустил неточности. В районе 30-го хода позиция черных была безопасной. Но у Лижэня было мало времени, и он пожертвовал пешку. Ян принял эту жертву, хотя было рискованно.

В цейтноте китайский гроссмейстер за несколько ходов развалил надежную позицию и проиграл партию. Полагаю, что это большой удар для Дин Лижэня», – заявил Сычёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Восьмая партия состоится в четверг, 20 апреля. Непомнящий будет играть черными.