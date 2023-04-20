Непомнящий удержал ничью в восьмой партии матча с Лижэенем за шахматную корону

Завершилась восьмая партия матча за шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Непомнящий играл черными фигурами и спасся в очень трудной ситуации, сведя результат в ничью.

Таким образом, Ян ведет в счете 4,5 - 3,5. 21 апреля пройдет девятая партия, в которой белыми фигурами будет играть уже Непомнящий.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.