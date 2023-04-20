Лижэнь считает, что упустил как минимум два выигрыша в восьмой партии с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался относительно своей игры в восьмой партии матча с Яном Непомнящим за звание чемпиона мира по шахматам.

Напомним, что россиянин завершил партию вничью на 45-м ходу. Лижэнь играл белыми фигурами.

«Упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди ещё шесть партий, трижды я буду играть белыми, и всё может случиться», — цитирует Лижэня «Чемпионат».

Добавим, что счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия пройдет 21 апреля.