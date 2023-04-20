Российский гроссмейстер Рязанцев считает, что Дин Лижэнь имеет проблемы с психологией

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил игру китайца Дин Лижэня против россиянина Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча завершилась вничью.

«Создается впечатление, что у него есть проблемы в психологии. Он часто теряет контроль над ситуацией и не может довести дело до конца. Поэтому мы наблюдаем такую игру», - приводит слова Рязанцева RT.

Ян ведет в счете 4,5 - 3,5. 21 апреля пройдет девятая партия, в которой белыми фигурами будет играть уже Непомнящий.

Согласно регламенту турнира, всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.