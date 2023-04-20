Ян Непомнящий раскритиковал свою игру в восьмой партии с Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал комментарий после 8-й партии матча за шахматную корону с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«Не знаю почему, но вдруг я почувствовал себя слишком амбициозным и сделал несколько ужасных ходов, которые чуть не стоили мне игры или хотя бы половину очка. А потом мне повезло, и у меня было несколько хороших шансов спастись», - приводит слова Непомнящего пресс-служба FIDE.

Ян ведет в счете 4,5 - 3,5. 21 апреля пройдет девятая партия, в которой белыми фигурами будет играть уже Непомнящий.

Согласно регламенту турнира, всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.