Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в девятой партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

Партия, в которой россиянин играл белыми, завершилась на 82-м ходу. Она стала самой продолжительной в матче за мировую шахматную корону.

Общий счет в матче стал 5-4 в пользу россиянина.

Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Россиянин сыграет черными.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.