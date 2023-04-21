Владимир Поткин: Девятая партия прошла под полным контролем Непомнящего

Российский гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал результат девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, который проходит в Астане (Казахстан).

Отметим, что партия завершилась вничью.

– Ян получил знакомый рисунок игры, и после подключения коня к атаке через поле на h4 завладел инициативой. После столь эмоциональной игры в 8-й партии соперники предпочли безопасность в игре. Эндшпиль напомнил партию Владимира Крамника против Павла Эльянова, где Владимиру удалось одержать образцовую победу. Партия прошла с преимуществом и под полным контролем Яна. В связи с большим напряжением в матче важно будет за выходной восстановить силы и накопить энергию для следующей партии, – заявил Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счет в матче – 5-4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало – в 12:00 мск.