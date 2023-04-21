Клементий Сычёв: После неудачных ходов Лижэня инициатива была у Непомнящего

Российский гроссмейстер Клементий Сычев прокомментировал ничейный результат в девятой партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

– Лижэнь решил сыграть Берлинскую защиту. Позиция была равной долгое время, но после неудачных ходов Лижэня инициатива была у Непомнящего. В защите китайский гроссмейстер играл изобретательно, несколько раз предлагал жертву материала, но Непомнящий решил не рисковать. Позиция успокоилась, и российский шахматист создал сопернику множество проблем. Затем Ян предложил ничью, – рассказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счет в матче – 5-4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало – в 12:00 мск.