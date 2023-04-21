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Непомнящий заявил, что не нашел решающих ходов для победы над Лижэнем

Девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам завершилась вничью.
21 апреля 2023 21:53
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не смог найти решающих ходов для победы в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам над Дин Лижэнем.

«Позиция постепенно становилась ничейной. Я не нашел решающих ходов, хотя красивых тактик было много. Я должен был создать больше проблем в эндшпиле, но было сложно продвинуть свои пешки вперед. Эндшпиль выглядел опасно для черных, но после того, как я сделал размен, позиция стала сложной. Она могла быть выигрышной для белых, были хорошие шансы. Но Дин Лижэнь хорошо защищался», - цитирует Непомнящего пресс-служба FIDE.

Девятая партия стала самой продолжительной в матче, она завершилась ничейным результатом на 82-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. Общий счет в матче стал 5-4 в пользу россиянина.

Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Россиянин сыграет черными.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

источник: FIDE
Непомнящий заявил, что не нашел решающих ходов для победы над Лижэнем
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