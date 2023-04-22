Команда Непомнящего отреагировала на слова главы ФШР про «обезьяну с гранатой»

Команда российского гроссмейстера Яна Непомнящего отреагировала на слова президента ФШР Андрея Филатова.

Напомним, что несколько дней назад руководитель федерации заявил: «На пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

Добавим, что Непомнящий в эти дни проводит матч за шахматную мировую корону с китайцем. После партий счет 5:4 в пользу россиянина.

«Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьётся каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций...

...Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!», - говорится на официальном сайте команды.

Следующая партия в Астане состоится 23 апреля.