Потанин: для эмоционального Непомнящего сохранить драйв важнее отрыва в счёте

Готовность Непомнящего бороться и вера в себя перевешивает сам счёт матча за шахматную корону. Такое мнение высказал президент «Норникеля», большой любитель шахмат Владимир Потанин.

«Ян, мне кажется – это вообще не человек, который смотрит на счет. Он все равно в конкретной партии в основном играет. Вот будет счет 3-0, но если у него появится возможность, он все равно полезет на обострение. Эта его готовность бороться и вера в себя, возможно, перевешивают сам счет на бумаге. Конечно, лучше, когда счет в твою пользу и с запасом. Но если у него есть психологический драйв, то его сохранение важнее, чем отрыв в счете – именно для эмоционального Яна, который выдает абсолютно разные уровни игры в зависимости от того, он в хорошем состоянии или в плохом», - цитирует Владимира Потанина «Матч ТВ».

Непомнящий ведёт 5:4 в матче за звание чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня. На счету российского гроссмейстера 3 победы в 9 партиях, у его соперника - 2. Десятая партия пройдет 23 апреля. Звание чемпиона мира завоюет тот, кто быстрее наберёт 7,5 очков.