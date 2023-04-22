Шипов рассказал, какая партия в матче Непомнящего и Лижэня его впечатлила 

Гроссмейстер Сергей Шипов отметил, в какой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с Лижэнем его поразила игра Яна Непомнящего.

«Выделю пятую партию, когда Непомнящий реабилитировался за поражение в предыдущей игре и смог выиграть. Это был приятный сюрприз. У Яна есть тенденция становится более эмоциональным после проигрышей и терять концентрацию в матчах. От этого страдает стабильность игры. Ян мог оказаться в депрессии из-за неудачи, однако сразу нанес удар. Это говорит о его прекрасной подготовке», – приводит слова Шипова корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, что в данный момент в матче сыграны девять партий. Общий счет 5-4 в пользу Непомнящего.

Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Россиянин сыграет черными.