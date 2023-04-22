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«Змей Горыныч с китайским драконом». Шипов - о матче между Непомнящем и Лижэнем

Шахматисты сыграли девять партий. 
«Змей Горыныч с китайским драконом». Шипов - о матче между Непомнящем и Лижэнем
22 апреля 2023 23:49
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автор фото: РИА Новости

Гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о матче за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящем и китайцем с Дин Лижэнем его поразила игра соотечественника.

«Я комментировал все девять партий и сказал в эфире фразу: «Здесь точно прольется чья-то кровь, потому что соперники не щадят друг друга». Их партии напоминают, как медведь с тигром бьется или Змей Горыныч с китайским драконом. Совершенно натуралистическая, зверская борьба – это главное отличие матча», – приводит слова Шипова корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, что в данный момент в матче сыграны девять партий. Общий счет 5-4 в пользу Непомнящего.

Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля. Россиянин сыграет черными.

источник: «Советский спорт»
«Змей Горыныч с китайским драконом». Шипов - о матче между Непомнящем и Лижэнем
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