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Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем

Десятая партия завершилась ничьей.
Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем
23 апреля 2023 17:00
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автор фото: РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высоко оценил работу команды Яна Непомнящего при подготовке к десятой партии матча за титул чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«Ясная позиция, ясно, что делать, никаких двусмысленностей. Китаец позволил Яну легко доплыть до ничейной гавани. Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии. Черный цвет они очень легко отстояли», - приводит слова функционера «Газета.Ru».

Счет в матче стал 5,5-4,5 в пользу россиянина. Следующая партия состоится в понедельник и начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет белыми фигурами.

источник: «Газета.Ru»
Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем
Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем
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