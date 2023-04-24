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Шипов – о десятой партии между Непомнящим и Лижэнем: Ян очень квалифицированно себя показал

По словам шахматиста, россиянин смог удивить своего соперника.
24 апреля 2023 00:20
автор: Дарья Савинова

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал ничейный результат в десятой партии матча за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

– Первая безошибочная партия в этом матче, потому что была разыграна очень популярная система – Английское начало. Ян первым преподнес небольшой сюрприз, и Дин Лижэнь был к нему не готов.

Китайский шахматист избрал план атаки, который привел к равному окончанию партии. Доска методично освобождалась от фигур. Осталось два короля, ничья без больших приключений. Даже при очень большой фантазии указать на критические моменты в этой партии трудно. Все закончилось как надо. Ян очень квалифицированно себя показал, – сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что 11-я партия за шахматную корону состоится в понедельник, 24 апреля. Начало – в 12:00 мск. В этой партии Непомнящий сыграет белыми фигурами.

источник: «Советский спорт»
Шипов – о десятой партии между Непомнящим и Лижэнем: Ян очень квалифицированно себя показал
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