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Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры

Россиянин борется за мировую шахматную корону.
Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры
24 апреля 2023 09:40
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев поделился своими впечатлениями от матча его подопечного против китайца Дина Лижэня за мировую шахматную корону.

«Матч получается слишком острым, от ножа. Соперники не жалеют друг друга. Как панчеры, месят друг друга. Надеюсь, у них хватит сил до финиша.

Хотя кто-то ругает, кто-то хвалит. Впрочем, раз ругают, тоже хорошо - не оставляет матч равнодушным. Дохлую собаку не пинает никто», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, соперники провели уже десять партий, после которых счет 5,4:4,5 в пользу россиянина.

В прошлом году Непомнящий боролся за чемпионский титул с норвежцем Магнусом Карлсоном, однако уступил ему.

источник: Чемпионат.com
Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры
Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры
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