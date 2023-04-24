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Тренер Непомнящего посоветовал гроссмейстеру пить валерьянку и валидол

Россиянин борется за чемпионский титул в матче с китайцем Дином Лижэнем.
24 апреля 2023 10:17
автор: Александр Шульгин

Тренер претендента на титул чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего - Сергей Кишнев рассказал, как его подопечному следует готовиься к партиям, а также восстанавливаться после них.

«Нужно успокаиваться и успокаивать подопечного, ведь необходимо всю дистанцию пройти. Но сердце из груди вырывается. Нужно пить валерьянку, в крайнем случае - валидол. Спать больше нужно, при первой же возможности, гулять больше. Силы нужны на всю дистанцию», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, соперники провели уже десять партий, после которых счет 5,4:4,5 в пользу россиянина.

В прошлом году Непомнящий боролся за чемпионский титул с норвежцем Магнусом Карлсоном, однако уступил ему.

источник: Чемпионат.com
Тренер Непомнящего посоветовал гроссмейстеру пить валерьянку и валидол
Россиянин борется за чемпионский титул в матче с китайцем Дином Лижэнем.
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