Ян Непомнящий и Дин Лижэнь проведут одиннадцатую партию за мировую шахматную корону

Сегодня в 12:00 по Москве начинается 11-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Российский шахматист лидирует со счетом 5,5:4,5. Ян сегодня сыграет белыми фигурами.

Для того, чтобы шахматная корона вернулась в Россию, Непомнящий должен набрать как минимум два очка в оставшихся четырех партиях.

У российского гроссмейстера появилась любимая рубашка. На последних партиях он находится именно в ней. Но выберет ли Ян сегодня свой любимый дебют Испанскую партию? Узнаем сегодня.