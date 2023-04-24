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Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира

До конца турнира остались три классические партии.
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
24 апреля 2023 13:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

В одиннадцатой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью.

Отметим, что встреча была остановлена на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами.

Таким образом, счет в матче стал 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится в 26 апреля начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
До конца турнира остались три классические партии.
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