Непомнящий заявил, что не собирался играть вничью с Лижэнем в 11-й партии

Российский шахматист Ян Непомнящий дал комментарий после того, как сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира.

«Чёрными я бы точно не отказался от быстрых ничьих в оставшихся партиях, но сегодня у меня не было такой цели. Просто я не совсем правильно распорядился преимуществом, и всё разменялось. В целом я просто стараюсь играть в шахматы», - приводит «Чемпионат» слова Непомнящего.

Счет в матче стал 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится в 26 апреля начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.