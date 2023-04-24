ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Левитов заявил, что Непомнящий стал разумно играть с Лижэнем

Последние две партии завершились вничью.
24 апреля 2023 17:27
автор: Дарья Савинова

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов похвалил Яна Непомнящего за его игру в 11-й партии матча за звание чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем.

Напомним, что она завершилась ничейным исходом.

«Ян разумно перешел в режим удержания. Задача - сворачивать любые поползновения Дина завязать борьбу. Сухие позиции без шанса проиграть.

Лижэню придется рисковать. По дебюту он готов значительно хуже Непомнящего, следовательно, ему придется идти на рискованные линии в надежде получить шанс на игровую позицию.

Если Ян где-то на 5 минут не сойдет с ума, все должно получиться», - рассказал Левитов.

Счет в матче после 11 партий стал 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится в 26 апреля начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
Поткин считает, что Лижэню нечего терять в последних партиях с Непомнящим
Счет в матче после 11 партий пока 6-5 в пользу россиянина.
24.04.2023 17:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Левитов заявил, что Непомнящий стал разумно играть с Лижэнем
Последние две партии завершились вничью.
24.04.2023 17:27
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий заявил, что не собирался играть вничью с Лижэнем в 11-й партии
Все завершилось довольно быстро.
24.04.2023 15:35
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
До конца турнира остались три классические партии.
24.04.2023 13:46
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь проведут одиннадцатую партию за мировую шахматную корону
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь проведут одиннадцатую партию за мировую шахматную корону
Матч проходит в Казахстане.
24.04.2023 11:39
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Тренер Непомнящего посоветовал гроссмейстеру пить валерьянку и валидол
Россиянин борется за чемпионский титул в матче с китайцем Дином Лижэнем.
24.04.2023 10:17
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры
Тренер Непомнящего о матче с Лижэнем: Месят друг друга, как панчеры
Россиянин борется за мировую шахматную корону.
24.04.2023 09:40
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Шипов – о десятой партии между Непомнящим и Лижэнем: Ян очень квалифицированно себя показал
По словам шахматиста, россиянин смог удивить своего соперника.
24.04.2023 00:20
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Поткин назвал сильные стороны Непомнящего
Поткин назвал сильные стороны Непомнящего
По мнению шахматиста, его соотечественник во время игры способен добиться инициативы «из ничего».
23.04.2023 23:54
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем
Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к матчу с Дин Лижэнем
Десятая партия завершилась ничьей.
23.04.2023 17:00
Шахматы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика