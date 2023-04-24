Левитов заявил, что Непомнящий стал разумно играть с Лижэнем

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов похвалил Яна Непомнящего за его игру в 11-й партии матча за звание чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем.

Напомним, что она завершилась ничейным исходом.

«Ян разумно перешел в режим удержания. Задача - сворачивать любые поползновения Дина завязать борьбу. Сухие позиции без шанса проиграть.

Лижэню придется рисковать. По дебюту он готов значительно хуже Непомнящего, следовательно, ему придется идти на рискованные линии в надежде получить шанс на игровую позицию.

Если Ян где-то на 5 минут не сойдет с ума, все должно получиться», - рассказал Левитов.

Счет в матче после 11 партий стал 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится в 26 апреля начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.