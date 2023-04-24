Поткин считает, что Лижэню нечего терять в последних партиях с Непомнящим

Международный гроссмейстер и один из тренеров сборной России Владимир Поткин в интервью «Советскому спорту» рассказал о готовности Яна Непомнящего к последним партиям матча за звание чемпиона мира по шахматам против Дин Лижэня. В 11-й партии шахматисты разошлись миром.

«Ян всегда настроен на борьбу белым цветом, и эта партия не была исключением. Многое зависело от того, какую стратегию сегодня выберет Дин Лижэнь. Китайский спортсмен не стал рисковать, понимая что поражение может перечеркнуть амбиции в матче.

В классической испанской партии Ян завладел инициативой, но точной реакцией Дину удалось перевести игру в ничейный эндшпиль. Соперники уже порадовали нас яркими партиями. Думаю, что зрители поймут получившийся тайм-аут перед финишным отрезком.

Нас ждет важный финиш, и выходной сейчас вовремя! Есть все возможности набраться энергии и сил перед следующей партией. Дин Лижэню нечего терять, и он будет искать полнокровную борьбу. Мы готовы к такому сценарию и верим в Яна!» - сказал Поткин.

Напомним, что счет в матче после 11 партий стал 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится в 26 апреля начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.

Согласно регламенту турнира всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени. Чемпионом мира станет шахматист, первым набравший 7,5 очков. В случае ничьи после 14 партий победителя выявит тай-брейк.