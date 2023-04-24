Непомнящий рассказал, что отказался от игры в Dota 2 на время матча с Лижэнем 

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что перестал играть в Dota 2, так как ему не хватает времени в данный момент.

«Временами удается следить за турнирами по Dota 2, но сейчас лично не играю. Времени нет. Да и отвлекаться на игру во время проведения шахматных партий – плохая затея. Постараюсь сыграть, когда матч закончится», — рассказал Непомнящий на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 24 апреля Непомнящий сыграл вничью с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем в одиннадцатой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. В настоящее время счет 6-5 в пользу россиянина. До конца турнира остались три классические партии.