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Непомнящий рассказал, что отказался от игры в Dota 2 на время матча с Лижэнем 

32-летний шахматист планирует возобновить свой компьютерный досуг после завершения поединка за звание чемпиона мира.
24 апреля 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что перестал играть в Dota 2, так как ему не хватает времени в данный момент.

«Временами удается следить за турнирами по Dota 2, но сейчас лично не играю. Времени нет. Да и отвлекаться на игру во время проведения шахматных партий – плохая затея. Постараюсь сыграть, когда матч закончится», — рассказал Непомнящий на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 24 апреля Непомнящий сыграл вничью с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем в одиннадцатой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. В настоящее время счет 6-5 в пользу россиянина. До конца турнира остались три классические партии.

Непомнящий рассказал, что отказался от игры в Dota 2 на время матча с Лижэнем 
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